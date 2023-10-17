قوات الاحتلال تتنصل من مذبحة مستشفى المعمدانى وتلصقها بـ"الجهاد"

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الاستخبارية تظهر أن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل حركة الجهاد الإسلامي هو المسئول، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن وابلًا من الصواريخ أطلقها الإرهابيون في غزة، مرت على مقربة من مستشفى الأهلي في غزة وقت إصابتها"، بحسب صحيفة الجارديان.

وأضاف أن "المعلومات الاستخبارية الواردة من مصادر متعددة بين أيدينا تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسئولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".

وقال جوناثان كونريكوس، المتحدث الدولي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، لشبكة CNN: "لم نقصف هذا المستشفى".

وتابع: "نحن لا نقصف عمدًا أي مرافق حساسة، وبالتأكيد ليس المستشفيات.. نحن على علم تام بوجود مدنيين".

دعوة طارئة لانعقاد مجلس الأمن

في غضون ذلك، طالبت روسيا والإمارات العربية المتحدة بعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء لبحث الحادث.

فيما قال مسئول فلسطيني، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع جو بايدن بعد الغارة على مستشفى في غزة والتي أفادت تقارير بأنها أودت بحياة المئات.

ويعقد الاجتماع في الأردن خلال زيارة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط والتي تبدأ يوم الأربعاء.

وقال المسئول الفلسطيني إن عباس عاد إلى رام الله مقر حكومته في الضفة الغربية المحتلة.