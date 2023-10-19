الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضباعني": "توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور" أهم المنظومات المطبقة حاليًا

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب، على تقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لمساعدة الممولين في الانضمام وتطبيق منظومة توحيد معايير، وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات والاستفادة من المزايا والأهداف التي تحققها هذه المنظومة.

ولفت في بيان، إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم المنظومات التي يتم تطبيقها حاليًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة / شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة  في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة / شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023.
  
وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى توحيد معايير إحتساب ضريبة المرتبات على مستوى الجمهورية بين الأطراف الثلاثة للمنظومة وهم المكلف، والموظف، والمصلحة، وإحتساب ضريبة المرتبات الشهرية بكل سهولة، وتعظيم الإلتزام الضريبي دون زيادة أعباء جديدة، وكذلك  مواكبة حالات التوظيف المستحدثة والمختلفة وتوحيد إحتساب ضريبة المرتبات عليها، لافتًا إلى أن المنظومة تساعد في  إستيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى كل شركة، كما أن المنظومة تتيح إحتواء أكثر من صرفية في نفس الشهر لنفس الموظف.

رئيس"الضرائب": إتاحة منظومة توحيد أسس احتساب الضريبة على الأجور لممولي المرحلة الرابعة

 

 وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى إنشاء بوابة للموظف لتعزيز الشفافية بين أطراف ضريبة المرتبات ( المكلف، الموظف، المصلحة )، وتتيح للموظف القيام بإستصدار قسيمة الراتب.

ولفت إلى أن المصلحة توفر للممولين الملزمين بالمنظومة بيئة تجريبية، وهذه البيئة التجريبية توفر للممولين قدر من الوقت للتجربة على منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات قبل الإنطلاق على البيئة الفعلية بدون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدي مصلحة الضرائب المصرية. 

ونوه بأنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص)، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
 

فايز الضباعني مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية التوعية اللازمة منظومة توحيد معايير الضريبة على الأجور

مواد متعلقة

الضرائب: نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب في غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطاني

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم