"الضباعني": "توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور" أهم المنظومات المطبقة حاليًا

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب، على تقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لمساعدة الممولين في الانضمام وتطبيق منظومة توحيد معايير، وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات والاستفادة من المزايا والأهداف التي تحققها هذه المنظومة.

ولفت في بيان، إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم المنظومات التي يتم تطبيقها حاليًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة / شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة / شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023.



وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى توحيد معايير إحتساب ضريبة المرتبات على مستوى الجمهورية بين الأطراف الثلاثة للمنظومة وهم المكلف، والموظف، والمصلحة، وإحتساب ضريبة المرتبات الشهرية بكل سهولة، وتعظيم الإلتزام الضريبي دون زيادة أعباء جديدة، وكذلك مواكبة حالات التوظيف المستحدثة والمختلفة وتوحيد إحتساب ضريبة المرتبات عليها، لافتًا إلى أن المنظومة تساعد في إستيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى كل شركة، كما أن المنظومة تتيح إحتواء أكثر من صرفية في نفس الشهر لنفس الموظف.

وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى إنشاء بوابة للموظف لتعزيز الشفافية بين أطراف ضريبة المرتبات ( المكلف، الموظف، المصلحة )، وتتيح للموظف القيام بإستصدار قسيمة الراتب.

ولفت إلى أن المصلحة توفر للممولين الملزمين بالمنظومة بيئة تجريبية، وهذه البيئة التجريبية توفر للممولين قدر من الوقت للتجربة على منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات قبل الإنطلاق على البيئة الفعلية بدون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدي مصلحة الضرائب المصرية.



ونوه بأنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص)، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

