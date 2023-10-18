الضرائب: نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية

قال د.فايز الضباعني، رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية، عن طريق تبسيط الإجراءات وميكنتها ، مشيرا إلى إن احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في ظل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات سيكون أكثر سهولة ودقة ، و يقلل من الهدر الضريبي حيث أنه يتم بشكل آلي ، موضحا أن النموذج الموحد لإحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها ، وأن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المنظومة هو التيسير علي الممولين والمكلفين بما يضمن الإلتزام الطوعي الضريبي .

أوضح الضباعني أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات يتم تطبيقها على كافة قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم ، على نحو يسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات في احتساب مصروفاتها ويعمل علي تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق الشمول المالي واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وخلال ورشة العمل الأونلاين المجانية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية أونلاين مع ممولي المرحلتين الفرعيتين الأولي و الثانية من المرحلة الرابعة لمنظومة توحيد أسس و معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات والتي يتم عقدها أسبوعيا يوم الأربعاء بحضور أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات، وأحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس إحتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات، وهيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

وأوضح أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات خلال ورشة العمل أن ممولي المرحلة الفرعية الأولي من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة إعتبارا من 15 أكتوبر 2023بينما ممولي المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة من 15 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للإستفسارات الضريبية أو رقم 2 للإستفسارات الفنية ،أو التواصل علي رقم الشكاوي للدعم الفني على الواتساب للتواصل مع شركة إيفاينانس على رقم 01203192954 أو التواصل عن طريق الإيميل علي [email protected].

وقال أحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " أنه يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة ، و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي: