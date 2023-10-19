وسائل الإعلام العالمية تبرز رفض الرئيس السيسى مخطط تهجير الفلسطينيين

اهتمت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الخميس، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، من رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، وتحذيره من استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتأكيده ضرورة إدخال المساعدات إلى سكان القطاع.



في نيودلهي، سلطت كبريات الصحف الهندية الصادرة صباح اليوم الضوء على هذه التصريحات حيث قالت صحيفتا "ذا إيكينومك تايمز" و"ذا هيندو" الناطقتان باللغة الإنجليزية على موقعهما الإلكتروني، إن الرئيس السيسي يرفض تدفق الفلسطينيين من غزة إلى مصر، ملقيًا باللوم على الغارات الجوية الإسرائيلية على معبر رفح في فشل إيصال المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

ونقلت الصحيفتان عن الرئيس السيسي قوله "إن مصر لم تغلق المعبر لكن التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر حالت دون تشغيله".

وأبرزت شبكة "إن دي تي في" الهندية في مقال بعنوان "السيسي يلقي باللوم على إسرائيل في منع المساعدات"، قائلة "إن الرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح بأي تدفق جماعي لسكان غزة باتجاه سيناء".

وركزت على قول الرئيس السيسي "إن ذلك سيشكل سابقة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس السيسي ألقى باللوم على الغارات الجوية الإسرائيلية على معبر رفح وفشل إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة. جاء ذلك بعد محادثات أجراها مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

ونقلت الشبكة عن الرئيس السيسي "تحذيره من تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وهو ما يعني تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وهو ما يعني أن الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها والتي يتحدث عنها العالم ستصبح مستحيلة التنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب ليس موجودًا".

ولفتت إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار الألماني جاء في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا شرسًا لليوم الثاني عشر على التوالي ردًا على هجوم مفاجئ عبر الحدود شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

كما نقلت الشبكة الهندية عن الرئيس السيسي تأكيده على أن مصر لم تغلق معبر رفح لكن التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون تشغيله.

وركزت الشبكة على تحذير الجانبين من خطر التداعيات الإقليمية جراء الحرب الدائرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى تدخل دولي فوري لوضع حد للتصعيد العسكري الخطير الذي قد يخرج عن نطاق السيطرة.

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله "إنه يمكنه دعوة الشعب المصري للخروج والتعبير عن رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة".