الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فحص طلبات اعتراض المرشحين وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في 9 نوفمبر المقبل، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية. 

كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المرشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارًا من 26 أكتوبر.

موعد تقديم الطعون

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارًا من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر، ويوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الإثنين الماضى، حيث تم فتح باب تلقى الاعتراضات يومي 17 و18 أكتوبر وعقب غلق الباب بدأت الهيئة فى فحص الاعتراض المقدم.

فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط

وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تم تقديمها.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزًا انتخابيًا من بين 15 رمزًا تم تحديدها، وهى رموز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

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