الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة المدنية تدعو لوقفة سلمية غدًا أمام مسجد مصطفى محمود لإدانة جرائم الاحتلال

الحركة المدنية
الحركة المدنية

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن تنظيم وقفة سلمية عقب صلاة الجمعة غدًا، أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني.

إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني 

وقالت الحركة في منشورٍ لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي، تدعو الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة ٢٠ أكتوبر أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.. لا للتهجير.. لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية».

جلسة طارئة بمجلس النواب 

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلسة طارئة بناءً على دعوة رئيس المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تأتي الجلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.

تنكيس الأعلام 

وكان مجلس النواب نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء في جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

الحركة المدنية الديمقراطية مسجد مصطفى محمود العدو الصهيونى الشعب الفلسطيني وقفة سلمية

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