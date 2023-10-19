الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: جيش الاحتلال يتعمد تهجير الفلسطينيين

قصف غزة
قصف غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن المشهد في غزة يزداد كارثية بسبب استمرار الحصار المفروض  والمشدد على قطاع غزة، وعجز المجتمع الدولي عن فتح ممر إنساني.

وأضاف الدكتور صلاح عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا  الأمر تسبب في الضغط على المستشفيات، وأدى إلى توقف عدد كبير من مولدات التشغيل اللازمة لاستكمال عمل المستشفيات، سواء في غرف العمليات أو في غيرها، وهو ما أدى إلى تحول المستشفيات إلى مستشفيات منهارة بسبب الضغط الكبير، خاصة إثر توقف ثلاثة إلى أربعة من المستشفيات في داخل قطاع غزة، بسبب تهديدات الاحتلال وقصفه في محيطها وقصفه بالأمس مستشفى المعمداني الأهلي، الأمر الذي اضطر إلى أن يخرج هذا المستشفى عن الخدمة ما بعد المجزرة الكبيرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال وجريمة الإبادة الأكثر ألمًا وكارثية للشعب الفلسطيني.

كذب ادعاءات جيش الاحتلال 

وأوضح أن الاحتلال حاول تبرير هذه الجريمة ن خلال قوله تارة بأنه سبق وهدد المستشفيات وهم يتحملون المسؤولية، ثم يخرج بعدها بثلاث ساعات برواية جديدة محملا المقاومة هذه المسؤولية، رغم أنه يدرك تمامًا كذب هذه الرواية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يتعمد تهجير الفلسطينيين.

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