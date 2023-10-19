الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مبادلة الديون

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

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تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان. 

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموجًا فعالًا للتعاون الجنوب- الجنوب.

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تجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وعددًا من مسئولي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وعاصم حنفي سفير مصر في الصين، وعدد من مسئولي البرلمان الصيني والحكومة الصينية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.

في مستهل اللقاء، رحب تشاو له جي بحضور رئيس الوزراء بالدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أول دولة عربية وإفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شهدت تطورًا سريعًا في إطار العلاقات الوثيقة والمتميزة بين القيادتين السياسيتين فى البلدين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين الرئيس عبدالفتاح السيسي الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

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