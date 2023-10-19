الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الصينى لـ"مدبولى": ندعم جهود مصر بفتح ممرات لتوصيل المساعدات لغزة

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في العمل مع مصر لتحقيق مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس في المنطقة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

دعم جهود مصر في فتح الممرات الآمنة لتوصيل المساعدات لغزة

وقال الرئيس الصيني لرئيس الوزراء، خلال اجتماع في بكين، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدًا دعم جهود مصر في فتح الممرات الآمنة لتوصيل المساعدات لغزة.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، والتى يحضرها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

استعراض أبرز النتائج التي تحققت في إطار مبادرة "الحزام والطريق" 

وبدأت فعاليات المنتدى باستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات، والتقاط صورة تذكارية جماعية. كما ألقى الرئيس الصيني كلمة رحب في مستهلها بالحضور، واستعرض خلالها أبرز النتائج التي تحققت في إطار مبادرة "الحزام والطريق" والآفاق المستقبلية المنشودة على مدار عشرة أعوام منذ انطلاقها.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده التزمت على مدار العقد الماضي بالدفع نحو التعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما امتد من أوراسيا إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن نحو 150 دولة و30 منظمة دولية وقعت على وثائق تعاون مع الصين في إطار هذه المبادرة.

كما دخل التعاون في مرحلة التنفيذ وتحويل الخطط إلى مشروعات. وأضاف الرئيس الصيني في كلمته أن بلاده عملت على ترابط العالم بريًا وبحريًا وجويًا وسيبرانيًا، مما عزز تداول السلع والتكنولوجيا والأفراد بين دول العالم من خلال الممرات الاقتصادية.
 

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