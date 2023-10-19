رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق بالمرحلة العاجلة

أجري المهندس عمار مندور بعد توليه مهام رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقدية على أحياء منطقة 2350 فدان المرحلة العاجلة والتي تتضمن تنفيذ عدة مشاريع قومية.

و تابع المبادرة الرئاسية لمشروع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل والتي تشمل تنفيذ 26976 وحدة سكينة نموذج 3 غرف كاملة التشطيبات، بالإضافة إلى ذلك تنفيذ 2520 وحدة سكينة نموذج غرفتين، موضحا ًأن بلغت نسبة انجار المشروعات القومية لمشروعات الإسكان تتخطي 95%.

https://www.dostor.org/4520802

وأكد المهندس عمار مندور على الشركات المقاولات المنفذة لمشروعات المرحلة العاجلة بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، وضرورة توفير الخامات اللازمة لإنجاز اعمال البناء والتشطيب وتكثيف الاعمال لزيادة معدلات الإنجاز ، مشدد بضرورة كافة مراعاة ملاحظات السكان عند تسليمهم الوحدات السكنية

تطوير نسبة إنجاز مشروعات الطرق بالمرحلة العاجلة

وتابع المهندس عمار مندور، أعمال الطرق الجاري تنف بالمشروعات القومية للإسكان، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز تنفيذ المشروعات الطرق سجلت ما بين 75 إلى 80%

ووجه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بسرعة إنهاء أعمال الطرق بالمناطق الجاهزة واستكمال اعمال البردورات والارصفة والانترلوك حول العمارات بالمواقع الجاهزة لذلك، وتم التشديد على الشركات العاملة بتوفير الخامات المطلوبة لاستكمال الاعمال.

كما وجه بضرورة إنهاء أعمال الاسفلت للمناطق الجاهزة لذلك، وأكد على الشركات العاملة في مشروعات الزراعة بضرورة توفير الخامات اللازمة من مزروعات واشجار ومواسير الري لاستكمال أعمال الزراعة بالطرق الرئيسية والفرعية، وحول العمارات والاهتمام برى وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات حول العمارات وعمل الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على المناطق التى تم تنفيذها

وقد اكد على إدارة التنمية برفع أية مخلفات فورا، للحفاظ على نظافة الأحياء والتنبيه على شركات النظافة بتوزيع صناديق القمامة بانتظام.