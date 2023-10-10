الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع أعمال تطوير الميادين الجديدة لربطها بالمدن المجاورة

جولة لمسئولي جهاز
جولة لمسئولي جهاز حدائق العاصمة

قام المهندس علاء عبداللاه،  رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالمرور على بعض أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها، حيث جار حاليًا تنفيذ ميدان جديد لربط مدخل المدينة بطريق الروبيكى، لتسهيل الحركة للمواطنين القادمين من العاشر من رمضان والقادمين من القاهرة.

https://www.dostor.org/4503851

وخلال الجولة التفقدية لمتابعة أعمال تطوير الميادين الجديدة لربطها بالمدن المجاورة، شدد  على المهندسين الاستشاريين المشرف على المشروع والشركات العاملة بتلك المشروعات بضرورة زيادة نسب الإنجاز بالمشروع، بحيث يتم العمل مدار ٢٤ ساعة بنظام الورديات  وتوريد الخامات اللازمة وتكثيف العمالة بمواقع العمل، مع مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجودة المطلوبة لتنفيذ الأعمال وتعليمات جهاز الإشراف.

تفاصيل مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل في مدينة حدائق العاصمة الجديدة 

وأوضح المهندس علاء عبدالله أن تنفيذ مشروعات الإسكان في مدينة حدائق العاصمة الجديدة في المرحلة العاجلة سيشمل مساحة 2350 فدانًا، وسيتضمن تنفيذ عدة مراحل لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل. 

وأوضح المهندس علاء عبدالله أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان ستتضمن نموذج 70 مترًا، وتنفيذ 2520 وحدة سكنية بواقع 105 عمارات سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ نموذج 90 مترًا مربعًا، والذي يتضمن تنفيذ 26976 وحدة سكنية بواقع 1124 عمارة سكنية. 

واستكمل المهندس علاء عبدالله، رئيس الجهاز، جولاته التفقدية بمتابعة منطقة عمارات الإسكان محور لمحدودي الدخل، وهي سكن لكل المصريين بمساحة 75 مترًا مربعًا تابعة للإعلان العاشر. 

كما تابع مسئولو جهاز مدينة حدائق العاصمة الجديدة المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان لمحدودي الدخل التابع للإعلان رقم 14، والذي يتضمن نموذج 90 مترًا مربعًا.

وأعلن رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجديدة أنه تم البدء بأعمال تنسيق الموقع لهذه المنطقة، وما يلزم من أعمال زراعة حولها من أشجار ومغطيات التربة وفرش النجيلة وعمل الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بالمدينة.

وقد نبّه المسئولون بإدارة الزراعة بضرورة استكمال وضع اللافتات التحذيرية بأن مياه الزراعة غير صالحة للشرب بكل المناطق بالمدينة، حتى يتنبه سكان المدينة حرصًا على الصحة العامة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبداللاه، عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والمهندس المشرف على أعمال الطرق والمرافق بالمدينة، لمتابعة نسب الإنجاز بالأعمال وبذل مزيدٍ من الجهد لإنجاز تلك المشروعات.

ميدان الربط المدن الجديدة الإعلان العاشر ال14

مواد متعلقة

رئيس جهاز "حدائق العاصمة": تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمدينة

رئيس حدائق العاصمة يتابع مشروعات محطة الرفع والإسكان والطرق

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة