رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع أعمال تطوير الميادين الجديدة لربطها بالمدن المجاورة

قام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالمرور على بعض أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها، حيث جار حاليًا تنفيذ ميدان جديد لربط مدخل المدينة بطريق الروبيكى، لتسهيل الحركة للمواطنين القادمين من العاشر من رمضان والقادمين من القاهرة.

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وخلال الجولة التفقدية لمتابعة أعمال تطوير الميادين الجديدة لربطها بالمدن المجاورة، شدد على المهندسين الاستشاريين المشرف على المشروع والشركات العاملة بتلك المشروعات بضرورة زيادة نسب الإنجاز بالمشروع، بحيث يتم العمل مدار ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوريد الخامات اللازمة وتكثيف العمالة بمواقع العمل، مع مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجودة المطلوبة لتنفيذ الأعمال وتعليمات جهاز الإشراف.

تفاصيل مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل في مدينة حدائق العاصمة الجديدة

وأوضح المهندس علاء عبدالله أن تنفيذ مشروعات الإسكان في مدينة حدائق العاصمة الجديدة في المرحلة العاجلة سيشمل مساحة 2350 فدانًا، وسيتضمن تنفيذ عدة مراحل لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل.

وأوضح المهندس علاء عبدالله أن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان ستتضمن نموذج 70 مترًا، وتنفيذ 2520 وحدة سكنية بواقع 105 عمارات سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ نموذج 90 مترًا مربعًا، والذي يتضمن تنفيذ 26976 وحدة سكنية بواقع 1124 عمارة سكنية.

واستكمل المهندس علاء عبدالله، رئيس الجهاز، جولاته التفقدية بمتابعة منطقة عمارات الإسكان محور لمحدودي الدخل، وهي سكن لكل المصريين بمساحة 75 مترًا مربعًا تابعة للإعلان العاشر.

كما تابع مسئولو جهاز مدينة حدائق العاصمة الجديدة المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان لمحدودي الدخل التابع للإعلان رقم 14، والذي يتضمن نموذج 90 مترًا مربعًا.

وأعلن رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجديدة أنه تم البدء بأعمال تنسيق الموقع لهذه المنطقة، وما يلزم من أعمال زراعة حولها من أشجار ومغطيات التربة وفرش النجيلة وعمل الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بالمدينة.

وقد نبّه المسئولون بإدارة الزراعة بضرورة استكمال وضع اللافتات التحذيرية بأن مياه الزراعة غير صالحة للشرب بكل المناطق بالمدينة، حتى يتنبه سكان المدينة حرصًا على الصحة العامة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبداللاه، عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والمهندس المشرف على أعمال الطرق والمرافق بالمدينة، لمتابعة نسب الإنجاز بالأعمال وبذل مزيدٍ من الجهد لإنجاز تلك المشروعات.