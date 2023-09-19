رئيس حدائق العاصمة يتابع مشروعات محطة الرفع والإسكان والطرق

أجرى المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ، جولة بصحبة المهندسين التنفيذين للمشروعات الجاري تنفيذها في بعض أحياء المدينة بمنطقة 2350 فدان، حيث تفقد مشروعات الإسكان سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل نموذج 75 مترًا وبعض مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بحدائق العاصمة

تفاصيل تنفيذ مشروع محطة الرفع بحدائق العاصمة

وتابع المهندس علاء عبد اللاه والوفد المرافق له، تنفيذ مشروع محطة رفع رقم 8 وخط الطرد 1200 مم بطول 9000 متر إلى مجمع الانحدار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بأن تكلفة المشروع قد تجاوزت حوالى 1.6 مليار جنيه تقريبا، حيث وصلت نسبة إنجاز خط الطرد حوالى ما بين 95 إلى 97%.

وتابع مسؤولو جهاز مدينة حدائق العاصمة تنفيذ 2 عداية بالدفع النفقى أسفل طريق السويس وتكلفتها حوالى ٢٠,٦٠٠,٠٠٠ جنيها تقريبا.

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واستكمل مسؤولو جهاز حدائق العاصمة الجولات التفقدية بالمرور على مشروعات الإسكان والطرق وأعمال الزراعة بالمدينة، وأكدت الشركات العاملة بالمشروعات بتكيثف العمل وزيادة عدد الساعات ليتم الانتهاء من تنفيذ المشاريع.

وأكد على المسئولين بجهاز حدائق العاصمة بضرورة تذليل أي معوقات للشركات حتى يرتفع معدل الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وشدد على الشركات العاملة بالمشروع بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، وضرورة توفير الخامات اللازمة لإنجاز أعمال البناء والتشطيب، وتكثيف الأعمال لزيادة معدلات الإنجاز، وقد تم التنبيه على الشركات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعى بضرورة تلافى كافة ملاحظات السكان عند تسليمهم الوحدات السكنية.

ووجه بسرعة إنهاء أعمال الطرق بالمناطق الجاهزة، واستكمال أعمال البردورات والأرصفة والإنترلوك حول العمارات بالمواقع الجاهزة لذلك، وتم التشديد على الشركات العاملة بتوفير الخامات المطلوبة لاستكمال الأعمال.

ونوه المهندس علاء عبد اللاه بضرورة إنهاء أعمال الأسفلت للمناطق الجاهزة لذلك، كما وجه على الشركات العاملة بالزراعة بضرورة توفير الخامات اللازمة من مزروعات وأشجار ومواسير الرى لاستكمال أعمال الزراعة بالطرق الرئيسية والفرعية وحول العمارات، والاهتمام برى وصيانة المسطحات الخضراء والزراعات حول العمارات.

وأكد على إدارة التنمية برفع أي مخلفات فورا للحفاظ على نظافة الأحياء والتنبيه على شركات النظافة بتوزيع صناديق القمامة بانتظام.