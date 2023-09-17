"المجتمعات العمرانية" تعلن طرح 6 محلات تجارية بروضة السيدة بالمزاد العلنى

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 6 محلات تجارية بمساحات تتراوح من 26 مترًا مربعًا إلى 132 مترًا مربعًا بمشروع روضة السيدة زينب في مدينة 15 مايو بالبيع بالمزاد العلني.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الحصول على كراسة والشروط والمواصفات الفنية يتم بمقر جهاز مدينة 15 مايو نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل من المحلات التجارية في روضة السيدة على حدة، لافتة إلى أنه ستعقد جلسة المزاد بمقر جهاز مدينة 15 مايو يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023.

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وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن شروط الالتحاق بالمزاد العلني لبيع محلات تجارية بروضة السيدة تتضمن سداد تأمين دخول المزاد عن كل محل على حدة بقيمة 25 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد، كما يتم استكمال سداد نسبة 10%، وإضافة 1% مصاريف إدارية، وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه تتم إضافة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، وباقي المستحقات المالية من إجمالية القيمة البيعية للمحلات التجارية يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

الطريقة الأولى لسداد المستحقات المالية لمحلات روضة السيدة

وأوضحت الهيئة أن الطريقة الأولى لسداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين على استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية لمحلات روضة السيدة

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفادت بأنه يجوز معاينة المحلات على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.