جولات ميدانية للرقابة على المراكز التكنولوجية في دمياط

قال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن هناك خارطة عمل للرقابة على المراكز التكنولوجية عن طريق الجولات الميدانية لمتابعة تقديم خدمات أفضل للمواطنين في للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، حيث تابع نائب محافظ دمياط سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

كما تابع إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، سير العمل داخل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وتم متابعة منظومة عمل المراكز التكنولوجية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والالتزام بالمواعيد القانونية لإنهاء تلك المعاملات، هذا بالإضافة إلى متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات.

ووجَّه نائب المحافظ بتقديم كل الخدمات بنطاق الوحدة المحلية من خلال المركز التكنولوجي وذلك تيسيرًا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمه عن متلقيها.

اجتماع نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية

وعلى جانب آخر اجتمع نائب المحافظ مع رئيس الوحدة المحلية ومدير المركز التكنولوجي وذلك لمناقشة إنهاء كل الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشأن وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

يأتى ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

كما تابع نائب محافظ دمياط، سير العمل، داخل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد حيث تم متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات وجميع المعاملات الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية.

ووجّه نائب المحافظ بتقديم كل الخدمات بنطاق المركز من خلال المركز التكنولوجى وذلك تيسيرًا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.