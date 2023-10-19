الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الولايات المتحدة قلقة من توتر الأوضاع فى دارفور

دارفور
دارفور

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع كثفت قصفها في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ومنطقة كرري شمالي أم درمان، ما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني. 
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة على علم بتواتر تقارير عن قتال قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية داخل مدينة نيالا، وأن قوات الدعم السريع ربما طوقت المدينة استعدادًا لهجوم، ما قد يحرم المدنيين من القدرة على الفرار إلى بر الأمان.
كما أعربت واشنطن، بحسب البيان، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع قصفت ومنعت كل سبل الوصول إلى معسكر الحصاحيصا للنازحين في وسط دارفور.

تقرير: حرب السودان تسببت بخسائر طبية بقيمة 500 مليون دولار


وبحسب البيان، تدعو الولايات المتحدة قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لقصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين في نيالا وأم درمان وفي جميع أنحاء السودان.
وأشارت الخارجية الأمريكية - في بيان - إلى أن هذه الحرب التي بدأت قبل أكثر من 6 أشهر، أسفرت عن مقتل مدنيين وتشريد الملايين ومعاناة هائلة ستؤثر على أجيال من السودانيين، لافتة إلى أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر الذي لا يطاق لهذا الصراع. 
وشددت على أنه لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع، قائلة إن "انتصار" أي من الجانبين من شأنه أن يلحق خسائر لا تطاق بالشعب السوداني وأمته. 
وجددت الولايات المتحدة دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورًا والعودة إلى المحادثات من أجل الخروج من هذا الصراع عن طريق التفاوض.

txt

استمرار أعمال سفلتة شارع السودان تزامنا مع اقتراب افتتاح محطة المترو (صور)


وتُذكّر الولايات المتحدة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالتزاماتها بموجب إعلان مبادئ جدة الصادر في 11 مايو الماضي بشأن حماية المدنيين في السودان، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين وحقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واختتمت الخارجية الأمريكية البيان بالقول: لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع ومعاناة الشعب السوداني.

الولايات المتحدة التقارير الموثوقة قوات الدعم السريع ولاية جنوب دارفور منطقة كرري شمالي أم درمان معاناة الشعب السوداني وزارة الخارجية الامريكية القوات المسلحة السودانية مدينة نيالا

مواد متعلقة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

هل يسعى البرهان لنقل الحكومة إلى مدينة بورتسودان أم أنها مجرد زيارة؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

الأكثر قراءة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

رسالة مجهول تكشف المستور.. سيدة تطلب الخلع: متزوج عرفيًا من بنت خالته

مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مبادلة الديون

ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة