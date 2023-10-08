الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار أعمال سفلتة شارع السودان تزامنا مع اقتراب افتتاح محطة المترو (صور)

أعمال تطوير شارع
أعمال تطوير شارع السودان

شهد شارع السودان أعمال تطوير وسفلتة للطريق تزامنا مع اقتراب محطة مترو السودان والمقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف تفتتح وزارة النقل 6 محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يخدم أكثر المناطق ازدحامًا بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورًا بإمبابة والبوهى القومية والطريق الدائري، وهو الأمر الذي أشاد به جميع الأهالي من أعمال تطوير ورصف للطريق تمهيدا لافتتاح محطات المترو.

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سفلته شارع السودان

ويقول نصر عبده، أحد سكان شارع السودان، إن حالة من الترقب والانتظار يعيشها العديد من الأهالي خلال الفترة الجارية في انتظار الافتتاح الرسمي للجمهور لمحطات المترو الجديدة خاصة محطة مترو شارع السودان والذي يعد كافة سكان الشارع شاهدين على تلك الأعمال الضخمة.

 

تابع أن الشارع شهد أعمال تطوير وسفلتة ويجري في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخير تمهيدا للافتتاح الرسمي، حيث أن محطة مترو السودان، تقع أمام محكمة الجيزة الإبتدائية بشارع السودان، وهي ضمن المحطات التي تخدم المناطق المجاورة لشارع السودان، بمنطقة العجوزة.

 

افتتاح محطة مترو شارع السودان

أوضح أحمد هادي، أحد سكان شارع السوادن، أنه بمجرد افتتاح محطة مترو شارع السودان سوف تحدث انفراجة كبيرة في الطرق خاصة وأن تلك المنطقة ومحيط المحكمة بشكل عام تشهد تكدس وزحام مروري مستمر، مؤكدا أن هناك سعادة كبيرة بين السكان بسبب اقتراب افتتاح محطات المترو الجديدة.

 

واستكمل حديثه بأن المحطة تم تنفيذها على مستوى عالي يليق بالدولة المصرية وسكانها، حيث أنها تضم سلالم متحركة وتم مراعاة كبار السن والمكفوفين وغيرهم من ذوى الهمم لتسهيل الحركة عليهم وركوب المترو بسهولة دون الحاجة لمساعدة.

 

محطة مترو شارع السودان

أكد عاطف محمد، أحد سكان شارع السودان، أن المنطقة بالكامل شهدت أعمال تطوير، حيث أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع المحيطة بالمحطة على رأسها شارع السودان، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة للشوارع ودهان الأسوار المحيطة بها، استعدادًا للافتتاح الرسمي للجهور خاصة بعد أن تم التشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف أن المحطات التي سوف يتم افتتاحها سوف تخدم العديد من المواطنين خاصة وأنه في مناطق تتميز بالكثافة السكانية حيث تبدأ من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج مرورًا بإمبابة والبوهى القومية والطريق الدائري.

أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
أعمال سفلتة شارع السودان
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