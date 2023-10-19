الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب فى حالة انضمام "حزب الله" للصراع

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن،  مساء الأربعاء، بأنه لم يبلغ حكومة الاحتلال الإسرائيلية خلال زيارته لتل أبيب، بأن الولايات المتحدة ستدخل الحرب في حالة انضمام "حزب الله" للصراع في المنطقة.

 

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات".

 

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة. 

 

وتابع: "نحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".

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عاجل.. السيسى وبايدن يبحثان سبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"حزب الله" يستهدف مواقع ‏إسرائيلية جنوبي لبنان ‏

واستهدف "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من الأربعاء، مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

 

وفي وقت سابق أيضا من الأربعاء، أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

 

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجلاء المستوطنين حتى مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان.

 

وفي وقت سابق، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.

 

وهذا هو القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

 

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

​جو بايدن حرب غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلية زيارة تل أبيب حزب الله اللبناني

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