الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى أمريكى: "بايدن" يغض الطرف عن المجازر الإسرائيلية ضد أهالى غزة

بايدن
بايدن

علق الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، علي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحًا كيف تنعكس زيارة بايدن إلى إسرائيل على التصعيد في قطاع غزة.

وقال “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن “بايدن” يغض الطرف بالكامل عن مجازر الاحتلال، وهو ما أثار غضب الكثير من الأمريكيين.

وأضاف أن إسرائيل اعتادت على عدم الوفاء بالعهود، فيما يحاول الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل دائما، لذلك تُصر على قتل أهالي غزة.

وأشار إلى أن هناك مظاهرات عارمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من اليهود الأمريكيون يقومون بالتظاهر رفضًا لاستغلال اسمهم في الحرب على غزة.

وتابع: "إسرائيل هي من قصفت مستشفى المعمداني أمس، وفي لحظة الضرب تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل تضرب المستشفى".

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