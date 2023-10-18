الصحفيين الفلسطينيين: 14 شهيدًا سقطوا من الزملاء فى غزة خلال 12 يومًا

علق تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن اسرائيل استهدفت كل من حاول التغطية الإعلامية أو تقديم الخدمة العلاجية في قطاع غزة.

وأضاف أن النساء والأطفال والشيوخ على رأس الضحايا في قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل تراجعت عن تبنيها قصف مستشفى المعمداني بعد موجة الغضب العربية.

وأشار إلى أن هناك تضاربًا حول تصريحات بايدن ونتنياهو حول السماح بدخول المساعدات، موضحًا أن مشاركة بايدن تعد الأولى من نوعها في مشاركة دولة في اجتماع مجلس الحرب.

وتابع: "14 شهيدًا سقطوا من الصحفيين والإعلاميين في غزة خلال 12 يومًا، وقوات الاحتلال دمرت 52 مؤسسة إعلامية خلال 12 يومًا".