الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زاخاروفا: على سيكورسكي التحدث عن دور واشنطن في تفجير "السيل الشمالي" بدلا من الصراع الأوكرانى

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

حثت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزير الخارجية البولندي على عرض معلومات حول دور واشنطن في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" بدلا من التعليق على الصراع الأوكراني.

وقالت زاخاروفا: "سيكون من الأفضل لو قال وزير الخارجية البولندي ما يعرفه عن تفجير خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي ودور واشنطن في هذه الجريمة".

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تعليقا على كلمات سيكورسكي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" بأن الولايات المتحدة هددت بضرب مواقع القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة إذا استخدمت موسكو الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن القادة الغربيين يثيرون الخطاب النووي يوميا، وأكد أن روسيا لا تريد المشاركة في هذه الألاعيب. كما ذكر بيسكوف بأن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقا لأحكام عقيدتها النووية.

وفي 13 مايو، قال المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف إن ردود الدول الغربية على طلب مكتب المدعي العام الروسي بشأن الهجمات الإرهابية على "السيل الشمالي" ستُظهر من يقف وراء الانفجارات، ووفقا له تواصل روسيا دعوة زملائها الأجانب إلى التعاون البناء وغير المسيس.

وفي 26 فبراير، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها أوقفت التحقيق في الانفجارات التي وقعت في خطوط الغاز، وأوضحت أنه لا توجد أسباب ضرورية لرفع دعوى جنائية في هذه القضية. وفي الشهر نفسه، أعلن المدعون السويديون أنهم أغلقوا تحقيقاتهم الخاصة أيضا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في 9 فبراير 2024، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي المسؤولة عن الانفجارات في أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

 

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