الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم التجويع والعطش أداة للتهجير القسري بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تستخدم التجويع والعطش أداة للإخضاع والتهجير القسري في غزة.

وأدان المرصد قصف طيران الاحتلال الحربي للمستشفى المعمداني مساء أمس والذي أدى إلى استشهاد 471 مواطنا على الاقل واصابة 300 اخرين بجروح غالبيتهم العظمى من الاطفال والنساء.

وما زالت المياه والكهرباء مقطوعة حتي الساعة في غزة، بالإضافة إلى قطع الغاز مما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في القطاع.

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الأمم المتحدة: شبح الموت يخيم على غزة فى ظل انقطاع الكهرباء والماء

وسبق، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "شبح الموت" يخيم على غزة.

وكتب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي:  إن شبح الموت يخيم على غزة، ويعيشون دون ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء، مما سينتج عنه موت الآلاف.

 ذكرت وكالة رويترز الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” يوم الأحد، إن المسئولين الإسرائيليين أبلغوه بإعادة تشغيل أنابيب المياه في جنوب غزة، حسب الجارديان.

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نفاد الوقود قد يؤدي إلى موت الآلاف فى المستشفيات

على صعيد آخر، قال مسعفون في غزة يوم الأحد، إن الآلاف قد يموتون إذا نفد الوقود والإمدادات الأساسية من المستشفيات المكتظة بالجرحى، بينما يكافح المدنيون تحت قصف جوي للعثور على الغذاء والماء والأمان قبل هجوم بري إسرائيلي متوقع.

وأدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 2329 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 9714 آخرين، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا في الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 1100 آخرين

المرصد الأورومتوسطي حقوق الانسان إسرائيل التهجير القسرى غزة

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