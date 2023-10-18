بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تعمل منذ اندلاع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، على إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين هناك بأسرع وقت ممكن، خاصةً أن الأوضاع الإنسانية هناك آخذة في التدهور.

وأكد شكري، في تصريحاته إلى قناة “الغد”، منذ قليل، أن تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، ودون مأوى أو طعام أو شراب يعد انتهاكات للقوانين الدولية.

أضرار معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وأشار إلى أن معبر رفح تعرض لقصف إسرائيلي من الجانب الفلسطيني 4 مرات، ما تسبب في خسائر بأحد المباني وأضرار ضخمة بالطرق المحيطة.

وأضاف أن تصريح مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول أنه لا يمانع بأن تدخل مصر مساعدات إنسانية إلى غزة، يصب في ناحية إيجابية بأن هناك تغييرا في الموقف الإسرائيلي واستعدادا لوضع قواعد والتزامات ضرورية لتشغيل معبر رفح بشكل طبيعي.

وحول إمكانية دخول الأجانب الموجودين في غزة عبر المعبر، قال: "الأمر مرتبط بتشغيل معبر رفح وكيف يخرج المواطنون من الدول الثالثة والمعبر غير صالح لاستقبال المواطنين وعلى الجانب في غزة إدارة المعبر متوقفة نظرا للاستهداف الذي تم".

وتابع: "هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن ينهيها مواطني الدول الثالثة من أجل عبورهم لمعبر رفح، سواء المتعلقة بإجراءات أو تأشيرات السفر، وهو ما يجب أن يتم أولا من الجانب الفلسطيني للمعبر".