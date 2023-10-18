الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "صحة بنى سويف" يحيل أطباء وصيادلة مكتب صحة ثالث للتحقيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، جولة بمكتب صحة ثالث لمتابعة تواجد الأطباء والتمريض والعاملين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالوحدات الصحية.

إحالة الأطباء والصيادلة المتغيبين للتحقيق

وقرر وكيل وزارة الصحة، تحويل الأطباء والصيادلة المتغيبين في مكتب الصحة للتحقيق، كما تابع ميكنة التطعيمات والمواليد والوفيات، وتم التوجيه بإعادة توزيع الصيادلة العاملين بمراكز اللقاح بمعرفة مدير إدارة الطب الوقائي.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق يرافقه الدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي بالمرور علي مستشفي رمد بنى سويف، بحضور بعض مديرى الإدارات التمريض والصيدلة والتفتيش المالي والإداري والجودة ومكافحة العدوى والأسنان والصيانة، ومهندسي التخطيط بالمديرية، والدكتورة هدى رجب مدير المستشفى.

حيث تم المرور على كافة أقسام المستشفي الاستقبال والعيادات الخارجية وصيدلية نفقة الدولة والخارجى وعيادة الأسنان ووحدة الليزر وعيادة الشبكية لمرضى السكر، والتأكيد على تواجد الطاقم الطبى والتمريض وتم المرور على غرفة العمليات المتوسطة والتاكيد على الالتزام باتباع كافة إجراءات مكافحه العدوي.

وأوصى وكيل وزارة الصحة، بتجهيز عيادة للباطنة داخل مستشفى الرمد تسهيلًا على المرضى، حيث يتم توقيع الكشف اللياقة  على مرضى عمليات الرمد بعيادة الباطنة بمستشفى بنى سويف التخصصى، والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى التى تنفذ قوافل رمد بإجراء العمليات للحالات التى تتطلب إجراء عملية داخل مستشفى رمد بنى سويف؛ تسهيلًا على المرضى ولتلقى خدمة طبية جيدة، موجهًا بعمل مقايسة لإعادة إصلاح الأرضيات بالعيادات الخارجية؛ لاتباع معايير الجودة وتم المرور على مطبخ المستشفى ومتابعة الوجبات التى تقدم للمرضى.


ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، الشكر للأطقم الطبية والعاملين على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.

بني سويف مستشفى الرمد وكيل وزارة الصحة الأطباء الصيادلة

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