الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

يناير المقبل.. موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات استلام البطاقات

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات استلام البطاقات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات استلام البطاقات

أطلقت  وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الماضى  الموافق 11 أكتوبر 2023 حملة تسمى إعلاميا بـ “هنوصلك” لاستلام بطاقة الخدمات المتكاملة، وقد نشرت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أماكن تواجد الحملة بعدد من محافظات الجمهورية وهما محافظتى الإسكندرية والغربية، وهدفها استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بحلول نهاية شهر يناير المقبل، تستهدف هذه الحملة ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية .

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات استلام البطاقات

تعتمد حملة “هنوصلك” على إطلاق مكاتب تأهيل متنقلة في جميع مراكز وقرى مصر، وتتم الإعلان عن جدول تواجد هذه المكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات المشاركة.

وزيرة التضامن: نستهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

لبطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المزايا  لمن يحملها من ذوى الإعاقة وهى كالتالى :

-إجراء الكشف مجاناً .

-ميزة الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

-الحصول على سيارات مجهزة من قبل الحكومة بخصم نصف قيمة السيارة.

-ميزة الإعفاء من الجمارك.

-ميزة التوظيف في المؤسسات الحكومية وفقًا لقانون نسبة الـ 5%.

خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

لاستلام بطاقة الخدمات المتكاملة لابد من إجراء هذه الخطوات وهى كالتالى :

-الدخول علي موقع وزارة الصحة ثم تسجيل الدخول.

-تحديد موعد للكشف الطبي ومعرفة مكان إجرائه.

تحديد نوع الإعاقة بواسطة لجنة طبية متخصصة تقوم بإجراء الفحص الطبي للشخص الذي قدم بياناته على الموقع الإلكتروني.

  • فى حال الموافقة، يتم تحديد نوع الإعاقة للفرد ويتم استكمال إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • يتم  إعداد التقرير الطبي وتأكيده وتحميله على النظام الإلكتروني، بحيث يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي استلامه.

-تقوم الوزارة بالتحقق من نسبة الإعاقة لدى الفرد.

-في حالة الموافقة، يتم إرسال المعلومات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بواسطة الشركة المتخصصة التي تم التعاقد معها.

-في النهاية، تقوم وزارة التضامن بإصدار بطاقات خدمات متكاملة للمواطنين المؤهلين لها، سواء كانوا في منازلهم أو من خلال زيارتهم لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لها.

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