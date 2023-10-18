تواضروس: استخدام الأسلحة ضد أطفال غزة "أمر غير إنسانى"

أدان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، واقعة القصف على المستشفى المعمداني بغزة، واصفًا الحدث بأنه غير إنساني.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، التي ترأسها مساء اليوم، بكنيسة القديس مارجرجس أرض الجنينة، إن استخدام الأسلحة ضد الأطفال والأبرياء في غزة، واقعة غير إنسانية، ترفضها جميع الأديان، وهي خطية كبرى أمام الله.

وطالب البابا جميع الأقباط، الصلاة لأجل سلام الوطن وهدوء وسلام لكل الدول المجاورة، وأن يحافظ على أمان واستقرار مصر، ويحل بالسلام في فلسطين وغزة، وتنتهي الحروب بالعالم.

أوضح البابا أن الكنيسة أطلقت مبادرة لأجل التبرع بالمساعدات الإنسانية لشعب فلسطين في غزة، ولدعمهم في الحصار الحالي حولهم، بمساعدات بسيطة، عبر هذه المبادرة نستطيع جميعنا أن نشارك بأشياء بسيطة.

وترأس بابا الإسكندرية، مساء اليوم اجتماع عظة الأربعاء الأسبوعية، وذلك بكنيسة القديس مارجرجس ـ أرض الجنينة.

يشارك بالحضور في صلوات عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، من بينهم الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس قطاع السكة الحديد،وخدام وشمامسة الكنيسة.

ووصل إلى أرض الوطن، مساء أمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عائدًا من إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا، استغرقت ثمانية أيام.

وغادر البابا مطار مالبينسا الدولي، بميلانو الساعة السادسة وربع بتوقيت إيطاليا، وكان في وداعه السفيرة منال عبدالدايم القنصل العام بميلانو، والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية، ونيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة ميلانو والسويد، ورهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو.

ودشن البابا خلال الزيارة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف الرامي بميلانو وكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.