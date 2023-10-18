الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تواضروس: استخدام الأسلحة ضد أطفال غزة "أمر غير إنسانى"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أدان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، واقعة القصف على المستشفى المعمداني بغزة، واصفًا الحدث بأنه غير إنساني.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، التي ترأسها مساء اليوم، بكنيسة القديس مارجرجس أرض الجنينة، إن استخدام الأسلحة ضد الأطفال والأبرياء في غزة، واقعة غير إنسانية، ترفضها جميع الأديان، وهي خطية كبرى أمام الله.

وطالب البابا جميع الأقباط، الصلاة لأجل سلام الوطن وهدوء وسلام لكل الدول المجاورة، وأن يحافظ على أمان واستقرار مصر، ويحل بالسلام في فلسطين وغزة، وتنتهي الحروب بالعالم.

أوضح البابا أن الكنيسة أطلقت مبادرة لأجل التبرع بالمساعدات الإنسانية لشعب فلسطين في غزة، ولدعمهم في الحصار الحالي حولهم، بمساعدات بسيطة، عبر هذه المبادرة نستطيع جميعنا أن نشارك بأشياء بسيطة.

وترأس بابا الإسكندرية، مساء اليوم اجتماع عظة الأربعاء الأسبوعية، وذلك بكنيسة القديس مارجرجس ـ أرض الجنينة.

يشارك بالحضور في صلوات عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، من بينهم الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس قطاع السكة الحديد،وخدام وشمامسة الكنيسة.

ووصل إلى أرض الوطن، مساء أمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عائدًا من إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا، استغرقت ثمانية أيام.

وغادر البابا مطار مالبينسا الدولي، بميلانو الساعة السادسة وربع بتوقيت إيطاليا، وكان في وداعه السفيرة منال عبدالدايم القنصل العام بميلانو، والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية، ونيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة ميلانو والسويد، ورهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو.

ودشن البابا خلال الزيارة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف الرامي بميلانو وكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.

البابا تواضروس الثاني القصف على المستشفى المعمداني بكنيسة القديس مارجرجس أرض الجنينة فلسطين وغزة قداسة البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

الكنيسة الإنجيلية بالقدس: تلقينا 3 إنذارات هاتفية قبل قصف مستشفى المعمدانى

الكنيسة الأرثوذكسية تجهز قافلة مساعدات عاجلة لقطاع غزة

الأكثر قراءة

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن