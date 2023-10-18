البابا تواضروس يترأس عظته الأسبوعية بكنيسة مارجرجس

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم اجتماع عظة الأربعاء الأسبوعية، وذلك بكنيسة القديس مارجرجس ـ أرض الجنينة.

يشارك بالحضور في صلوات عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من بينهم الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس قطاع السكة الحديد،وخدام وشمامسة الكنيسة.

ووصل إلى أرض الوطن، مساء أمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عائدًا من إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا، استغرقت ثمانية أيام.

وغادر البابا مطار مالبينسا الدولي، بميلانو الساعة السادسة وربع بتوقيت إيطاليا، وكان في وداعه السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو، والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية، ونيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة ميلانو والسويد، ورهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو.

ودشن البابا خلال الزيارة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف الرامي بميلانو وكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، التي افتتحها لتكون مقرًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا وعقد فيها على مدار يومين، سيمينارًا لأساقفة أوروبا.

كما التقى البابا خلال الزيارة مجمعي كهنة إيبارشية ميلانو ورهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، وشعب وخدام وشباب ميلانو.

وتسلم البابا رفات القديس أنيانوس البطريرك الثاني للإسكندرية، وذلك خلال استقباله بطريرك ڤينيسيا فرانشيسكو موراليا، كما تسلم في ميلانو رفات القديسين أمبروسيوس وأغسطينوس ومار بقطر.

رافق بابا الإسكندرية خلال الزيارة وفد تكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب البابا.