الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تلبي دعوة البابا فرانسيس: الحرب لن تحل الصعوبات

كنيسة
كنيسة

تتابع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة في مصر، تطور الأحداث المؤلمة، والعنف المتزايد بالأراضي المقدسة.

 وتؤكد على أن الحرب لن تحل الصعوبات، ولن تجلب أي حق، بل ستزيد الكره والرغبة في الانتقام، فعدد الضحايا يتزايد والوضع مؤلم فلتتوقف الحرب، لتجنب كارثة إنسانية، لذلك تلبي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، دعوة قداسة البابا فرنسيس، والذي أعلنها اليوم، لجعل يوم الجمعة ٢٧ أكتوبر، يوم مكرس للصوم وللصلاة وللتوبة.

 في سياق متصل قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان "إنَّ الحرب لا تحل أي مشكلة: هي لا تزرع إلا الموت والدمار، وتزيد الكراهية، وتضاعف الانتقام. إنَّ الحرب تمحو المستقبل"، جاء ذلك خلال النداء الذي وجّهه في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين.

الوضع في غزة يائس

ووجه قداسة البابا فرنسيس في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين نداء قال خلاله: “اليوم أيضًا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يتوجّه الفكر نحو فلسطين وإسرائيل، إنَّ عدد الضحايا يتزايد والوضع في غزة يائس”.

وتابع البابا فرنسيس: "من فضلكم ليتمَّ القيام بكل ما هو ممكن لتجنب كارثة إنسانية، إن الامتداد المحتمل للصراع هو أمر مثير للقلق في حين أن هناك العديد من جبهات الحرب المفتوحة في العالم، ليتمَّ إسكات الأسلحة، وليتمَّ الأصغاء إلى صرخة السلام للفقراء والشعوب والأطفال".

وأضاف قائلًا: "أيها الإخوة والأخوات، إنَّ الحرب لا تحل أي مشكلة: هي لا تزرع إلا الموت والدمار، وتزيد الكراهية، وتضاعف الانتقام".

تابع البابا فرنسيس قائلًا، إنَّ الحرب تمحو المستقبل، وبالتالي أحث المؤمنين على اتخاذ جانب واحد فقط في هذا الصراع: جانب السلام، ولكن ليس بالكلام، بل بالصلاة، وبتفان كامل، وبالتفكير في هذا الأمر، قررت أن أقيم يوم الجمعة ٢٧ (أكتوبر) يوم صوم وصلاة وتوبة، وأدعو لكي ينضمَّ إليه بالطريقة التي يرونها مناسبة الأخوات والإخوة من مختلف الطوائف المسيحية.

الكنيسة الكاثوليكية بمصر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة في مصر العنف المتزايد

مواد متعلقة

بعد دعم عدوان إسرائيل على غزة.. الذعر يضرب أوروبا بسبب "الذئاب المنفردة"

بابا الفاتيكان: أتابع ما يحدث بألم فى غزة والحروب دائمًا هزيمة للجميع

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس