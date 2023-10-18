الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية لمستشفى قطور المركزي

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، زيارة مفاجئة لـمستشفى قطور المركزي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى شملت مبنى الباطنة والاطفال التخصصي، قسم الأشعة، وقسم العناية المركزة، وقسم العمليات والحضانات، قسم الغسيل الكلوي، المغسلة، المطبخ، والصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار

وأشار رحمي،  إلى أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين، مؤكدا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بقطور والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

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جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمستشفى قطور المركزي مستشفى قطور المركزي محافظ الغربية مبنى الباطنة والاطفال التخصصي الصيدلية المركزية للمستشفى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة مركز الإسعاف الرئيسي بقطور

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