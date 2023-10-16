الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يشددان على الرقابة والمتابعة لحرائق المخلفات الزراعية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن توجيهاتهما بشأن تكثيف الرقابة والمتابعة للحرائق خلال الأسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وتركزت هذه الجهود بصفة خاصة في النصف الثاني من الشهر الجاري حيث موسم حرائق قش الأرز وقش الكتان المنتشر زراعتهم بالغربية، وذلك بهدف التصدي لأي حرائق قد تنشأ في المخلفات الزراعية، البلدية، أو من حرق قش الأرز.

وجاءت تلك التوجيهات في إطار الحرص الشديد من قِبَل المحافظة، بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء على الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والبيئة الطبيعية، وتعكس هذه الجهود التزامًا قويًا تجاه الوقاية من الحرائق والحد من أضرارها المحتملة.

تكثيف الرقابة

وأكد طارق رحمي، على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة في النصف الثاني من الشهر الجاري باقي شهور العام الجاري، حيث تكون خطر الحرائق أكبر نظرًا لتزايد النشاط البشري واستخدام الأشعة بعض المزارعين الرق كوسيلة للخلاص من مخلفات الزراعة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تتعلق بإشعال الحرائق من قِبَل الوحدات المحلية.

ووجه الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى تشكيل فرق متخصصة للرقابة والمتابعة، وتعزيز التواجد في المناطق المعرضة لخطر الحرائق المحتملة، مع مراعاة تنسيق جهود الفرق المختلفة مع الجهات المعنية، مثل الدفاع المدني والشرطة، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالة نشوب أي حريق.

 وأضاف أحمد عطا، التزام المحافظة الكامل بتوفير بيئة آمنة ومحمية من الحرائق والأدخنة في الغربية، ودعا جميع المواطنين للالتزام بقوانين السلامة وعدم التهاون في التعامل مع النيران، والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم رصده، مؤكدًا أن هناك عدة وسائل للإستفادة من المخلفات ماديًا وعدم الإضرار بالبيئة مؤكدًا انه لا تهاون مع الحرائق المُتعمدة في أي مكان زراعي.

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