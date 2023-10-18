برلمانية "مصر الحديثة": ندعم قرارات الرئيس السيسي للحفاظ علي الامن القومي

طالب الدكتور محمد نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ، أعضاء المجلس بمختلف انتمائاتهم الحزبية بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقيام بكل ما يلزم للحفاظ علي الامن القومي المصري.

وقال “دعبس” خلال كلمته في الجلسة الطارئة للمجلس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل وطني من طراز فريد يعلم علم اليقين كل ما يتعلق بملف الامن القومي المصري لذلك نؤكد على دعمنا له في كافة القرارات التي سيتخذها لمعالجة الأزمة الفلسطينية.

وأشاد “دعبس” برسائل الرئيس السيسي لأهالي قطاع غزة بضرورة التمسك بالأرض ومواجهة مخطط الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع “دعبس” منددصا بمخطط التهجير الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه ضد الفلسطينيين لحل دولتهم وتصفية القضية، مؤكدًا أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن العالم العربي.

ومن جانبه، أكد النائب ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مصر دائما تكتب تاريخها بايديها وتصنع حاضرها ومستقبلها بايديها وتتخذها قراراتها لايملي احد علي زعيمها.