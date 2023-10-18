وكيل الشيوخ: ما يجري في غزة من عدوان وحشي "له نظير له"

قالت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ إن ما يجري على أرض غزة من عدوان وحشي يكاد لا يكون له نظير في تاريخ الحروب الحديثة، إذ يمارس جيش ذو آلة حربية وترسانة مدججة بأحدث الأسلحة وأكثرها بشاعة، يمارس عدوانه على شعب أعزل إلا من إيمانه بقضيته وحقه في استرداد ارضه السليبة والقدس الشريف والأقصى المدنس من قبل قوات الاحتلال والحكومة المتطرفة.

أضافت وكيلة الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة الطارئة للمجلس أن الرئيس السيسي أحَسن عندما أكد في كل ما قام به من مشارورات وإجراءات منذ بدء التصعيد على ضرورة الانصياع للحق والاستماع لصوت العقل، وإشارته الدائمة إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية باعتباره المسار الأوحد لمواجهة العنف في المنطقة وإقرار السلام والاستقرار.

خط أحمر

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي حرص على التشديد على أمن مصر القومي باعتباره “خط أحمر” لا يجوز السماح بالتهاون في شأنه، وهو الأمر الذي أوضحه الرئيس من قبل في أكثر من مناسبة، فنحن نؤمن تمامًا بالحق الفلسطيني وبعدالة القضية ونبذل عن طيب خاطر الغالي والنفيس من الأرواح والدماء انتصارًا للأشقاء في فلسطين، في كل ما خضناه من حروب منذ العام 1948، لكننا في الوقت نفسه نقف صفا واحدا خلف قيادة الرئيس السيسي في حتمية الدفاع عن كل ذرة من تراب الوطن وعدم المساس بأمن مصر، مؤكدين على فساد الطرح الإسرائيلي بإيجاد وطن بديل للأشقاء في سيناء بعد طردهم من أرضهم، بل إنني أُذكِر من في نفوسهم غرض بان هذا الطرح كان أحد أهم الأسباب التي ثار الشعب من أجلها في وجه جماعة الإخوان الإرهابية عندما آنس منها تهاونا في هذا الشأن، وتعاونًا مع العدو في تمرير طرحه بجعل سيناء وطنًا بديلًا للفلسطينيين، فكانت الثلاثين من يونيو الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان العميل وستطيح بأي قوة تظن أنها قادرة على سلب مصر شبرًا من أرضها التي ارتوت بدماء اعز شبابها.

المقاومة الفلسطينية

وناشدت وكيل الشيوخ، العالم الحر أن يعي جيدا ابعاد القضية الفلسطينية وأن يدرك أن المقاومة الفلسطينية المشروعة هى أبعد ما يكون عن تصنيف الإرهاب، كما أناشد وسائل الاعلام الدولية أن تتقصى حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني وأن تنقل الصورة بعدل وحيادية وأن لا تنصاع وراء الدعاية الصهيونية التي تحول الضحية إلى جان وتصنع من التاريخ الإسرائيلي في الظلم والعدوان والانتهاك تاريخًا من المظلومية.

وأكدت ان ملايين المصريين الذين نمثلهم كنواب هم على أهبة الاستعداد لتلبية نداء رئيس الجمهورية إذا شاء ذلك، بالاحتشاد والتظاهر تعبيرًا عن رفضهم التام للتنازل عن شبر من أرض مصر أو أمنها القومي، وقد تابعنا اليوم ارهاصات ذلك في المحافظات والجامعات بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني، تماما مثلما يؤيدون الحق الفلسطيني وقضية الشعب الشقيق العادلة، نقولها مدوية من مجلسنا هذا أن ارض مصر وحق مصر وامن مصر خط احمر دونه الارواح والدماء.