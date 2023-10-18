الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال وفعاليات الجلسة الطارئة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال وفعاليات الجلسة الطارئة التي دعت إليها الأمانة العامة؛ لمناقشة الأمور الخطيرة بقطاع غزة.

وتعتبر تلك الجلسة تاريخية وهي سابقة لمجلس الشيوخ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفي الأهلي المعمداني.

وسبق أن قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس- اليوم الأربعاء- حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق عملًا  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق

txt

مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على أرواح ضحايا فلسطين

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الجلسة الطارئة الأمانة العامة جلسة تاريخية

الأكثر قراءة

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

عاجل.. حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة يإدانة "حماس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين