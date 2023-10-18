رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال وفعاليات الجلسة الطارئة

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال وفعاليات الجلسة الطارئة التي دعت إليها الأمانة العامة؛ لمناقشة الأمور الخطيرة بقطاع غزة.

وتعتبر تلك الجلسة تاريخية وهي سابقة لمجلس الشيوخ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفي الأهلي المعمداني.

وسبق أن قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس- اليوم الأربعاء- حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق