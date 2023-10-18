الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على أرواح ضحايا فلسطين

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبدالرازق

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس، اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

إسرائيل قصفت البنية التحتية في غزة 

وكشف السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، عن أن إسرائيل قصفت البنية التحتية في غزة من طرق ومحطات، ووصل بهم الحال إلى قصف المستشفيات والمواقع التي تحولت إلى ملاجئ.

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وأضاف: تتم ملاحقة الأطقم الطبية وتدمير سيارات الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية وقصف مخازن الأونروا في غزة، حتى لا تقدم أطعمة وبطاطين لأهالي غزة.

وأكمل: يتم قصف المدارس والأماكن التي يلجأ إليها المواطنون، وطلبت من أهالي شمال القطاع بالإخلاء والتوجه نحو الجنوب.

الكل متساو من حيث الوضع بعدم وجود كهرباء وإمدادات مياه الشرب

وتابع: من خرج خوفًا على حياته، فقد لاحقه الطيران الحربي وتم قصفه، ثم تم قصف الجنوب كذلك، فالكل متساو من حيث الوضع بعدم وجود كهرباء وإمدادات مياه الشرب ومنع دخول المواد الغذائية والبترولية, بما يدفع القطاع إلى العيش في كارثة إنسانية.

ونوه: مصر مشكورة بدورها نظمت قوافل ومساعدات وشغلت مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول الأخرى، ولكن تم قصف معبر رفح وتعطيل عمله، وحينما تم إصلاح الممر الفاصل بين الجانبين من قبل مصر، تم قصفه مجددًا وأصيب مهندس مصري.

مجلس الشيوخ تنكيس أعلام مجلس الشيوخ حدادا على أرواح الضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني قطاع غزة الشهداء أبناء الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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