الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية تتحدث عن ازدواجية المعايير لدى الغرب فيما يخص فلسطين

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن المشهد الآن حرج للغاية وتخطى الحرج بكثير بسبب الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب ازدواجية المعايير لدى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحديث عن الإدانات الحقيقة نوع من أنواع الشو الاعلامي ولابد من التحرك السريع وأصبحنا في حاجة للقرار دولي بالهدنة من جانب جيش الاحتلال وضرورة التدخل الدولي وفرض العودة الي مسار التفاوض.

أستاذ العلاقات الدولية: ما يحدث في غزة هو حرب إبادة ضد سكان القطاع

وأشارت زهران، إلى أن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة ضد سكان القطاع وهناك كارثة إنسانيّة، مضيفة أن مصر تعتبر شريكًا رسميًا لحل الأزمة ووقف التصعيد القائم ضد الشعب الفلسطينى وتقوم بدور على كافة الأصعدة السياسية.

قطاع غزة أستاذ العلاقات الدولية قوات الاحتلال الإسرائيلي ازدواجية المعايير الغرب الولايات المتحدة الامريكية

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