الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبّر عن المصريين وتحدث بوضوح وحسم

حسام الخولي
حسام الخولي

كشف حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن موقف الحزب من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا التأييد الكامل لكل ما قاله الرئيس اليوم.

حسام الخولي: نؤيد موقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

وأضاف الخولي في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس السيسي تحدث اليوم بكل وضوح وحسم عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبّر عن الشعب المصري وتحدث عن حرب الإبادة والتهجير.

وتابع: "الرئيس السيسي أيضًا أكد أن أرض مصر خط أحمر، وقال إن أرض صحراء النقب موجودة إذا كنا نتحدث عن حلول".

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس السيسي تحدث وأدان العدوان الذي حدث على مستشفى المعمداني أمس، مؤكدًا أنه لا أحد يتخيل وصول حجم الإجرام إلى ضرب مستشفى بأكمله.

واستكمل: "الدم العربي الإسلامي لا يساوي أي شيء عند الغرب وهنا يجب أن نقف مع أنفسنا ونعرف ما معنى حقوق الإنسان؟".

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