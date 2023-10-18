الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: جاهزون لتلبيه نداء الرئيس بالنزول للتعبير عن رفضنا للمخطط الإسرائيلي

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد على كامل تأييد حزب الغد، وكامل دعمه لموقف السيد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى بخصوص رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وكل ما جاء بخطابه اليوم في حضور المستشار الألماني ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر، ورفض إسرائيل لحل الدولتين، والإصرار على تنفيذ فكرتها المجنونة.

أكد رئيس الغد، في بيان له، على ان الجميع فى مصر جاهزون للنزول إلى مختلف ميادين وساحات مصر حالة دعوة الرئيس للشعب المصري وطلبه النزول منا جميعًا تعبيرًا عن رفضنا  للمخطط الإسرائيلي الملعون والمجنون بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الحزب، أن هذا يأتي وفقا لذلك السيناريو المعد سلفًا والذي تحاول إسرائيل تنفيذه الآن، كان حزب الغد قد أيد قرارات مجلس الأمن القومي المصري الستة ودعى المصريين إلى دعمها ومساندتها شعبيًا.

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فيما أكد المهندس أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، تأييده ودعمه الكامل واعتزازه بتحركات القيادة السياسية الداعمة لحل القضية الفلسطينية.

القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا رائدًا في قيادة العالم لحل الأزمة

وأوضح رشاد، في تصريحات له، أن القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا رائدًا في قيادة العالم لحل الأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية وبما يحافظ على إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع: "نقف صفًا واحدًا كمؤسسات دولة وحكومة وشعبًا خلف قيادتنا الحكيمة الرشيدة لدعم الحفاظ على أمننا القومي وفرض السلم والأمن في المنطقة".

وأشار رشاد، إلى أن العدوان والإجرام الصهيوني على مستشفى المعمداني يظل وصمة عار في جبين الإنسانية، ومجزرة تواصل سلسلة المجازر المرتكبة من جانب العدو المحتل.

وشدد على ضرورة تقديم الحكومة الإسرائيلية المحتلة لمحاكمة عاجلة بتهمة الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء من الفلسطينيين العزل.

المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الفلسطينين المستشار الألماني

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