الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تفاعل نواب مجلس الشيوخ منذ قليل، مع كلمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي يلقيها عقب الأحداث الجسيمة التي وقعت أمس في المستشفى الأهلي المعمداني.

 

وبالتصفيق أعلن نواب المجلس تأييدهم الكامل في قرار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني.

 

ويعقد مجلس الشيوخ جلسة تاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفى الأهلي المعمداني.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين لمصر.

كذلك أكد أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي التصفيق الحاد جلسة تاريخية دعم الشعب الفلسطيني

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