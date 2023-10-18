مسيرات ضخمة بميدان الحصرى تنديدًا بالعدوان الغاشم على غزة (صور)

احتشد آلاف المواطنين بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر منظمين مسيرات ضخمة ووقفات احتجاجية دعما للدولة الفلسطينية والتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة.

وانطلقت مسيرة ضخمة من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بقيادة من مقر الجامعة إلى ميدان الحصري لمشاركة المتظاهرين به ورفع المتظاهرون العلم المصري بجوار العلم الفلسطيني، مرددين هتافات لدعم وتأييد الفلسطينيين من بينها "لبيك يا أقصى".

وأمام جامعة القاهرة تجمع آلاف الطلاب، أمام مقر الجامعة بمنطقة بين السرايات لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة.

ونظم طلاب جامعة القاهرة وقفة تضامنية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة حيث رفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

كان عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، قد أدوا منذ قليل، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص.

يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرت في عدة مناطق بمصر، وكذلك في الدول العربية للتندين بالأفعال الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال.

وقرر الرئيس السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مسيرات ضخمة بميدان الحصري

مسيرات ضخمة بميدان الحصري

مسيرات ضخمة بميدان الحصري

مسيرات ضخمة بميدان الحصري

مسيرات ضخمة بميدان الحصري

مسيرات ضخمة بميدان الحصري

مسيرات ضخمة بميدان الحصري