الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمكتبها بالمجلس في إطار التشاور والحديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

من جانبها رحبت المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمجلس، وأكدت أن اللقاء تناول تعريفهم بدور المجلس واختصاصاته طبقا لمواد القانون رقم 11 لسنة 2019، والتعرض إلى مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وكيف حققت هذه المواد وهذا القانون طموح الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المجالات من خلال المواد التي شملها القانون.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إنه تم خلال اللقاء مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استعراض انجازات عمل المجلس على الصعيدين المحلي والدولي، وأهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية وكيف كانت هذه الاستحقاقات دافع في دعم وتمكين وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن اللقاء تناول ايضا أولويات المجلس وخططه في المرحلة القادمة، وأهم الإشكاليات التي تعترض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات حلها ومواجهتها، وكذلك تعريف وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمبادرة المجلس التوعوية " صوتك حقك "  لحث ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2023 والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم.

في ذات السياق أعلن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته بزيارة المجلس ولقاء المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم، واثنى الوفد على الجهود المبذولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من جانب الدولة أو الجهود التي يقوم بها المجلس لخدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

txt

"القومي للإعاقة" يدشن حملة "صوتك حقك" لحث ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتورة إيمان كريم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الموضوعات الخاصة أولويات المجلس قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

عاجل.. حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة يإدانة "حماس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين