الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الدولة المصرية قيادًة وشعبًا ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، إن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بتصفية القضية عبر إزاحة الفلسطينيين قسريا من أراضيهم، في ظل مخطط يسعى له الاحتلال لتهجير أهالي غزة، والذي يعد هو في حد ذاته جريمة أخرى مكتملة الأركان تضاف لسجل جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.

ولفت “مهني” إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قاطعة وحاسمة، تؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصلحة فلسطين هو أن تظل صامدة على أرضها حتى لا تفرغ القضية من مضمونها.

وقال نائب رئيس حزب الحرية، إن الدولة المصرية قوية وذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ علي أراضيها، وإذ نؤكد أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس مسبقا لن يتوانى برهة واحدة في الاصطفاف مجددًا مع القيادة السياسية حفاظًا علي مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في غزة لا يرضاه دين أو عقل أو إنسانية، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يستدعي سرعة المواجهة مؤكدا على أن اسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في مقابل صمت رهيب للمجتمعات الدولية التي تناست دورها وصنعت غطاءً خبيثًا للتستر على هذا العدوان.

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النائب أحمد مهني القضية الفلسطينية إزاحة الفلسطينيين تهجير أهالي أهالي غزة حماية الأمن القومي

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