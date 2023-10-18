"أنا دمى فلسطينى".. الآلاف من أهالى أسوان يدعمون القضية الفلسطينية

على نغمات أغنيات "أنا دمي فلسطيني".. وهتافات وطنية، شهد ميدان محطة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، تجمهر الآلاف المواطنين عند الميدان ليعلنوا دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، ورفضهم كافة الأفعال الشنيعة التي يفعلها العدو الإسرائيلي معهم والتي أسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالينا في غزة.

رفع أعلام فلسطين وتريد هتافات لدعم قضيتها

وحرص الشباب علي رفع أعلام دولة فلسطين لترفرف في الميدان ويعلنوا تأييدهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وأن فلسطين أرض عربية حرة، بالإضافة إلى تشغيل أغنيات وطنية وسط الهتافات أبرزها "على عهدي علي ديني".

وكما شهد ميدان محطة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ترديد عبارات لدعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، والتي من أبرزها "يافلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين، ياللي ساكت ساكت ليه بعت قضيتك ولا إيه"، وغيرها من العبارات الوطنية التي تعبر عن الدعم الكبير لأهالي غزة وفلسطين العربية.

جدير بالذكر أن شهد مجمع محاكم أسوان، مساء اليوم الأربعاء، تجمع عدد كبير من المحامين أمام باب المبنى المطل على شارع كورنيش النيل، وذلك لدعم القضية الفلسطينية.

وحرص العديد من محامين أسوان علي حمل أعلام دولة فلسطين أثناء تجمعهم أمام مجمع المحاكم، بجانب ترديد العبارات التي تدعم القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك في أجواء وطنية كبيرة ليعلنوا فيها دعمهم للقضية الفلسطينية، ومشاعرهم المليئة بالحزن والأسى حول المجزرة التي وقعت مع الأخوة الفلسطنيين، حيث إن جيش العدو الإسرائيلي تجرد فيها من كافة مشاعر الإنسانية.

وكان قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم، وذلك صباح يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة

دعم أهالي أسوان للقضية الفلسطينة