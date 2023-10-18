السفير مختار عمر: تحدى الذكاء الاصطناعى أخطر ما يواجهه المفتون

قال السفير الدكتور مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي بسويسرا، إن محاولات إلصاق الإرهاب بالدين الاسلامى هي أبرز التحديات التي تواجه المسلمين الآن، ومنذ 2001 قامت الأمم المتحدة بانشاء العديد من المنظمات الدولية لمواجهة الإرهاب لكنها فشلت وطالما ان هناك إرهاب فإن التحدى امام التطرف الإسلامي سيظل قائما طالما المسلمين لا يعملون على مواجهته.



وأضاف “عمر” خلال كلمته في المؤتمر العالمي للإفتاء، أن هناك تحدى كبير على مستوى الفتوى على المستويين الاجتماعي الدولى

وتابع: "علينا إعادة النظر الى وضع القانون الدولى الذى وضع في عهد استعمارى ولم يتناول الدفاع عن الدين ولم يشر الى الدين فهو لا يلبي رغبات المسلمين ومن ثم يجب علينا إعادة النظر إلى الأمر.

وتساءل: ما هو وضع الفتوى في القانون الدولى الآن؟ قائلا على المفتين تناول هذا الامر، خاصة أن القانون نجح في وضع الدبلوماسية الإسلامية على خريطة الأطراف.

كما أن هناك تحدى آخر خطير وهو تحدى فهم المسلمين لقدراتهم وعدم قابلية الآخر لفهم الإسلام هل نعى أن تعاوننا هو الحل؟، مؤكدا أن هناك احتياج لتعاون داخلى، كما أن هناك تحدى اخر موضوع أمام حوار الأديان، فضلا عن تحدى الذكاء الاصطناعى الذى يعد اخطر ما يواجهه المفتون في هذا العصر.