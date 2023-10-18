الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى: التأييد الكامل لموقف الدولة والرئيس السيسى برفض تهجير الفلسطينيين

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التأييد الكامل لموقف الدولة والرئيس السيسي، برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وقال علام، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأربعاء: "نهيب بالمجتمع الدولي أن يتضامن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المنكوبة من العدوان الغاشم على غزة".

وشدد على أن ما يحدث بوضوح هو تطهير عرقي ممنهج وإماتة تامة للقضية الفلسطينية، أن العدوان على الشعب الفلسطيني الحر يتعارض مع الأديان والضمير الإنساني والقانون الدولي.

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وثمن "علام" حرص الرئيس السيسي الدائم على ضرورة تجديد الخطاب الديني، وتثبيت قيم الأمن والسلم العالميين، مضيفًا: "نقول للشعب الفلسطيني قضية الأقصى وفلسطين كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم.

ولفت إلى أن قضية الأقصى وفلسطين لا تزاحمها أية قضية أخرى، ولا يؤثر عليها تتالي الأحداث ولا تموت بالتقادم؛ فالأقصى وفلسطين ليست قضية العرب والمسلمين وحدهم بل قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الإنسانية ويقدر معنى الحرية.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء ما زالت على العهد في استكمال مسيرة خدمة الوطن والدين والإنسانية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

الدكتور شوقي علام الرئيس السيسي تهجير الشعب الفلسطيني هيئات الإفتاء الشعب الفلسطيني الضمير الانساني

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