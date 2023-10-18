لجنة المرأة العربية: 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

تعبر لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطير الممارس من قبل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وما يخلفه من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني الأبي، وبخاصة نساء وأطفال فلسطين.

انتهاكات وجرائم وتجاوزات العدوان الإسرائيلي

وأضاف بيان اللجنة إن انتهاكات وجرائم وتجاوزات العدوان الإسرائيلي الغاشم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وتكتنف في طياتها مخططًا مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.

وتابعت نعم، يتعرض الشعب الفلسطيني المرابط لنزوح قسري وفقدان للمنازل والممتلكات، وتفقد الأسر استقرارها، وتواجه صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية، والأكيد أن التمادي في الإجراءات الإجرامية المتخذة من قبل القوة القائمة بالاحتلال إزاء الفلسطينيات والفلسطينيين كقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة سوف يزيد من حجم المعاناة.

نقول هذا وقد تجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 3200 شهيد، من بينهم أكثر من 940 طفلًا و1032 سيدة، علاوة على إصابة 7696 مواطنًا آخر بجراح مختلفة من بينهم 2450 طفلًا و1400 امرأة.

وتزداد الأزمة الإنسانية خطورة كل ساعة في قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل إمدادات الوقود والمياه والغذاء والكهرباء عن القطاع الساحلي.

ومع نفاد الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة الأسبوع الماضي، تم إغلاق محطات تحلية مياه البحر، ونفاد مياه الشرب لمئات الآلاف من المدنيين.

وتواجه المستشفيات نقصًا في الإمدادات الطبية، وفي بعض الحالات، اضطرت إلى إنشاء مشارح مؤقتة من شاحنات الآيس كريم لإدارة الفائض، حيث يواجه الشعب الفلسطيني على الصعوبات التي يواجهها قطاع غزة عندما يتعلق الأمر بمساعدات الإغاثة والمياه والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة.