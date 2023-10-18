قبول استشكال حسام المندوه لخوض انتخابات نادي الزمالك

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قبول الاستشكال المقدم من حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة 20 أكتوبر.



وقالت المحكمة إن صدور حكم استبعاده جاء تعديا على أحكام المحكمة الدستورية.



كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المقرر انعقادها فى يوم 20 أكتوبر بسبب عضوية مجلس النواب.