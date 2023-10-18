بأسعار مخفضة.. وزير التنمية يؤكد: توافر جميع السلع الأساسية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددا من منافذ "المواطن أولًا" التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتي تشارك ضمن مبادرة "خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز".

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية.

تفقد منفذ شارع صبري أبو علم

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد منفذ شارع جسر السويس، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبو علم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء

وحرص اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال، على التأكد من الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات في التوسع بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الاستراتيجية والتعاون مع مديريات التموين لضبط الأسعار.

ووجه وزير التنمية المحلية، محافظة القاهرة بالعمل على توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبرى وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية بأحياء المحافظة المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقًا لمبادرة رئيس الوزراء، وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالقاهرة، بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين.