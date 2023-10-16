الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

التنمية المحلية: مد التقديم لمسابقة شغل 91 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الإثنين عن مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات، ضمن الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لـ91 وظيفة بالمحافظات (سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) وذلك لمدة ١٥ يومًا تبدأ من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧، وتنتهى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة والتقدم من الراغبين على المسابقة لاختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بصورة مستمرة على ضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة والتي تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة المواطن وتحقيق رضاه عما تقدمه المحليات.

 

تقييم المتقدمين فى المسابقة بناءً على عدة معايير 

وأوضح "آمنة" أنه سيتم تقييم المتقدمين فى المسابقة بناءً على عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة تخضع أيضًا لعدة ضوابط رئيسية منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الالكتروني.

وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي.

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