التنمية المحلية: إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات

قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)"، وذلك بحضور مسئولي الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوى اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والأحياء بالمحافظات الأربع.

دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية، وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات، وأعضاء لجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا، وجارٍ مراجعتها بصورة نهائية تمهيدًا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف إيجاد موارد ذاتية للمحافظات بما يحقق توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات، ويحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما أوضح أن المحافظات استطاعت خلال الفترة الماضية توفير موارد ذاتية لسد الاحتياجات من خلال متابعة مستمرة من الوزارة بما يضمن نجاح المشروعات ويمكن المحافظة من تنفيذ مشروعاتها التي تعثرت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد المباشر على الميزانية العامة المخصصة للمحافظات من الدولة.