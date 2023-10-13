الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التنمية المحلية: إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)"، وذلك بحضور مسئولي الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوى اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والأحياء بالمحافظات الأربع.

دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية، وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات، وأعضاء لجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا، وجارٍ مراجعتها بصورة نهائية تمهيدًا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف إيجاد موارد ذاتية للمحافظات بما يحقق توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات، ويحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما أوضح أن المحافظات استطاعت خلال الفترة الماضية توفير موارد ذاتية لسد الاحتياجات من خلال متابعة مستمرة من الوزارة بما يضمن نجاح المشروعات ويمكن المحافظة من تنفيذ مشروعاتها التي تعثرت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد المباشر على الميزانية العامة المخصصة للمحافظات من الدولة.

 

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لسد الاحتياجات موارد ذاتية للمحافظات البنك الدولي بصعيد

مواد متعلقة

375 مليون جنيه إجمالى مبيعات "سند الخير" فى 76 أسبوعًا

4 وزراء يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس بتجهيز مراكز الشبكة الوطنية للسلامة

تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 180 متدربًا بمركز سقارة.. غدًا

للمرة الرابعة على التوالي.. برنامج "تنمية الصعيد" يُشارك في معرض "تراثنا"

أنشطة وفعاليات "التنمية المحلية" خلال أسبوع

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

توفير السلع بأسعار مخفضة.. 371.7 مليون جنيه إجمالى مبيعات "سند الخير"

مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: شهادة البنك الدولي تؤكد نجاح الدولة المصرية

الأكثر قراءة

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

100 ألف جنيه للمرور من مولد السيد البدوى

تخفيضات 25% على الفراخ والبيض غدًا.. إليك قائمة الأسعار

كلمة الرئيس السيسى بحفل تخرج طلاب الكليات العسكرية تتصدر اهتمامات الصحف

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

غدا.. استكمال نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم

النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل