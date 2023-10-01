الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: شهادة البنك الدولي تؤكد نجاح الدولة المصرية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ثمن الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، زيارة ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

نجاح الدولة المصرية في التعامل مع البرنامج

وأضاف الهلباوي، أن زيارة المدير الإقليمي لأنشطة البرنامج على أرض الواقع ولقاءه بالمستفيدين المباشرين من أنشطته ومخرجاته سواء من المستثمرين، أو أعضاء التكتلات الاقتصادية، أو المواطنين، أو مسئولي الإدارة المحلية تؤكد على تفرد منهجية البرنامج ونجاح الدولة المصرية والحكومة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجه وتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والخدمية من التمويل الذي تم إتاحته من البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية إلى أن الزيارة تناولت عرض نسبة رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال عن جهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور في الأداء الناتج عن في تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالمحليات، لافتًا إلى إن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهمت في ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لتصل إلى 82.8% فيما بلغ نسبة رضا أصحاب الأعمال 85% وفق نتائج استبيان رضا المواطنين وأصحاب الأعمال عن خدمات البرنامج.

تنمية وتطوير  التكتلات الاقتصادية

وأشار التقرير الذي تلقاه  وزير التنمية المحلية أن المدير الإقليمي للبنك الدولي استهل زيارته  لمحافظة قنا بلقاء مع المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا، حيث أشار إلي دور البرنامج في  تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير  التكتلات الاقتصادية ودعم صغار  المنتجين،  كما أشار الداودي إلى دور البرنامج في دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفًا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وإنشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة في إنشاء منطقة حرفية نموذجية.

كما التقى المدير الإقليمي للبنك الدولي بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية  بمنطقتي كلاحين قفط والهو بنجع حمادي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التي كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية في تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكل مصانعها في سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة محافظة قنا الصناعات الصغيرة والمتوسطة محافظ قنا الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صعيد مصر

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