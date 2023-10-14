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محافظات

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 14/10/2023 في جميع الأسواق المصرية وعلى مدار ٦ أشهر المقبلة- وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  المحافظين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

 توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق

وشدد على ضرورة التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار. 

كما وجّه "آمنة" بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها. 

التوسع فى إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى استمرار المعارض القائمة بالفعل ومتابعتها للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وبيعها بأسعار مخفضة. 

وأكد اللواء هشام آمنة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، واستمرار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.

تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن، حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، لمواجهة تأثير الأزمات العالمية على ارتفاع الأسعار. 

السلع التى تشملها المبادرة

وأوضح وزير التنمية المحلية أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15% و25% للسلع المحددة. 

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالمتابعة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية للتأكد من توافرها للمواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء سيتابع أولًا بأول الموقف التنفيذي للمبادرة في جميع المحافظات طوال فترة إقامتها.

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